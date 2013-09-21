Нужен специалист для продвижения товара.

Израильский стартап "26 frame" вышел на рынок с новым продуктом: программа "Нано-модуль 26 кадр".

Продукт уникальный и не имеет аналогов на рынке. В связи с отсутствием опыта в организации продаж своего продукта, мы ищем исполнителей и партнеров по организации продаж в Рунете и Буржунете на соответствующих биржах и агрегаторах. пробуем создать свой сай, но получается не очень.

Задание: организовать эффективные продажи в Интернете на русскоязычных и англоязычных ресурсах.

Для этого довести до ума продажный сайт со всеми необходимыми страницами(лэнды,воронки и т.д.)

Через нашу регистрацию на продающих ресурсах, настроить аккаунты для продажи товара.(можно через свою рефссылку) .

Предложить свое видение сотрудничества и работы.

Предложите финансовые взаимоотношения и оплату.

Предпочтение отдадим умным, дальновидным и не жадным.