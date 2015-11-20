Помощник менеджера проектов

Управление проектамиЗакрыт50 заявок596 просмотров
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Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью.

Оклад 20,000 руб

Обязанности:

* Проверка размещений

* Работа с контентом

* Административные задачи

Требования:

* Аккуратность и пунктуальность

* Наличие высокоскоростного интернета

* Нахождение на рабочем месте  с 9 до 20 по мск

* Обучаемость

* Умение быстро и самостоятельно принимать решения

8 лет назад
Tashenka
Наталья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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