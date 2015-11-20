Задача: 1. полностью настроить аккаунт в MailChimp, связать аккаунт с соц.сетями, сформировать несколько групп подписчиков для дальнейшей фильтрации, настроить серию рассылок (до 3-х писем - для примера), получить разрешения от подписчиков на добавление в список ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется удаленный помощник менеджера проектов с полной занятостью.
Оклад 20,000 руб
Обязанности:
* Проверка размещений
* Работа с контентом
* Административные задачи
Требования:
* Аккуратность и пунктуальность
* Наличие высокоскоростного интернета
* Нахождение на рабочем месте с 9 до 20 по мск
* Обучаемость
* Умение быстро и самостоятельно принимать решения
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