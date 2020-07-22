Разработка бизнес плана

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт4 заявки363 просмотра

Бизнес план Для детского развивающего центра. Необходимы ваши предыдущие б/а для наглядности.

5 лет назад
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Асель 
34 года
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Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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