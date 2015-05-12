Создать PHP страницу электронного расписания приёма врачей для WP

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Требуется создать PHP страницу, которая подключаясь к БД MySQL будет динамически отображать электронное расписание врачей и возможность свободной записи.

Страница будет использоваться в WordPress.

Во вложении примерная структура (это не шаблон и не дизайн) расписания.

MySQLPHPWordPress
10 лет назад
gakhome
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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