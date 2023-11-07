Вивести кнопки Google pay та Apple Pay на сторінку товару на Shopify
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вітаю!
Коротко:
- Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier
- Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/
- Мерчант активний та під'єднаний до магазину
Як відбувається процес купівлі (оплати): - клік на Buy now - заповнення адреси доставки та особистих даних - далі клік на Pay now - перехід на сторінку оплати і уже там можливість оплатити картою або через Гугл пей або Епл пей
(!) дуже довгий путь клієнта до кнопки оплати, як результат мала конверсія магазину
Задача:
Вивести кнопки Епл та Гугл пей на сторінку товару та на сторінку чекауту Скрін 1
API по Fondy: https://docs.fondy.eu/ru/docs/page/1/?_ga=2.233953246.1597432151.1552642310-1348166577.1549627947&utm_source=google&utm_medium=cpc-ua&utm_campaign=15717765496&utm_content=136907612612&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBgWt0vIRs4rdPZKdlDj9KFNR3MUwwz_ElqfXuwNWdCbJa8JvRj5PeBoC0MsQAvD_BwE
Shopify мова Liquid https://shopify.dev/docs/api/liquid
API https://shopify.dev/docs/api
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