Вивести кнопки Google pay та Apple Pay на сторінку товару на Shopify

Вітаю!



Коротко:

- Є магазин на платформі Shopify. Є сторінка продукту: https://cartinova.com/products/tide-play-series-anti-gravity-air-humidifier

- Підключена платіжка Fondy https://fondy.ua/uk/

- Мерчант активний та під'єднаний до магазину



Як відбувається процес купівлі (оплати): - клік на Buy now - заповнення адреси доставки та особистих даних - далі клік на Pay now - перехід на сторінку оплати і уже там можливість оплатити картою або через Гугл пей або Епл пей



(!) дуже довгий путь клієнта до кнопки оплати, як результат мала конверсія магазину



Задача:



Вивести кнопки Епл та Гугл пей на сторінку товару та на сторінку чекауту Скрін 1



API по Fondy: https://docs.fondy.eu/ru/docs/page/1/?_ga=2.233953246.1597432151.1552642310-1348166577.1549627947&utm_source=google&utm_medium=cpc-ua&utm_campaign=15717765496&utm_content=136907612612&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBgWt0vIRs4rdPZKdlDj9KFNR3MUwwz_ElqfXuwNWdCbJa8JvRj5PeBoC0MsQAvD_BwE



Shopify мова Liquid https://shopify.dev/docs/api/liquid



API https://shopify.dev/docs/api