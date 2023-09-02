Wordpress зробити копіювання популярних записів в окрему категорію

Веб-программированиеЗакрытнет заявок47 просмотров
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Доброго дня!

Сайт на Wordpress. Потрібно зробити копіювання десяти популярних записів, за відвідуванням, із доданих за останню добу в окрему категорію. Щоб процес виконувся автоматично кожні 24 години.

Відвідування записів фіксується плагіном WP-PostViews.

Також потрібно надати раз'яснення для того щоб в подальшому змінювати кількість записів, період часу та категорію для копіювання.

Бажано виконати завдання у вигляді покрокової технології, без доступу до адмінки чи файлів сайту. Якщо потрібен доступ у пропозиціях, будь-ласка, вкаазуйте який доступ і інформація потрібна додатково.

Завдання буде виконане коли в тесті пройде більше двох циклів копіювання. Тестування можно провести з умовами копіювання одного популярного запису за відвідуванням, з тих що додані за останню годину.

WordPress
4 месяца назад
guest_16937592751871
Украина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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