Wordpress зробити копіювання популярних записів в окрему категорію

Доброго дня!

Сайт на Wordpress. Потрібно зробити копіювання десяти популярних записів, за відвідуванням, із доданих за останню добу в окрему категорію. Щоб процес виконувся автоматично кожні 24 години.

Відвідування записів фіксується плагіном WP-PostViews.

Також потрібно надати раз'яснення для того щоб в подальшому змінювати кількість записів, період часу та категорію для копіювання.

Бажано виконати завдання у вигляді покрокової технології, без доступу до адмінки чи файлів сайту. Якщо потрібен доступ у пропозиціях, будь-ласка, вкаазуйте який доступ і інформація потрібна додатково.

Завдання буде виконане коли в тесті пройде більше двох циклів копіювання. Тестування можно провести з умовами копіювання одного популярного запису за відвідуванням, з тих що додані за останню годину.