Шукаю відеомонтажера який вміє працювати з ШІ (по типу Міджорні)

Вітаю!



Я шукаю зараз монтажера для моєї мами.



В неї є різні ідеї для відео, але поки ще не прописані у чіткі ТЗ, та по термінам це не терміново, а десь на протязі місяця все треба буде зробити.



Об'єм приблизно 10 відео в місяць +-.



Вона працює з чакрами, енергетичною системою людини і хоче робити такі цікаві відео де вона говорить і потім змінюються її картинка як наприклад далі, але вона продовжує говорити:



https://www.instagram.com/reel/CxvLj3vumdK/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==



https://www.instagram.com/reel/CzjSHOvu3ln/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==



Чи наприклад вона буде розповідати за щось з анатомії і щоб ззаду була така візуалізація



https://www.instagram.com/reel/Cy1KNd3tSN4/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==



Треба мати продвинутий скіл у монтажі, щоб додавати різні такі ефекти+ знати як та які саме ШІ використовувати під такі ідеї.



Насамперед шукаю людину яка буде допомагати з монтажем і яку буде спокійно відноситись до різних творчих правок (за доплату звичайно), для неї це більше про творчість та самовираження.



Будь-ласка, напишіть чи є у вас досвід з ШІ, та чи можливо ви робили схожі відео?

Якщо у вас є чіткий прайс, напишіть його будь-ласка, якщо ні, то можливо напишіть "мінімум-максимум" за монтаж наприклад одного відео до 1 хв (де треба буде додати такі ШІ ефекти, прибрати паузи, додати субтитри).



Дякую за вашу увагу!