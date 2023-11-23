Шукаю відеомонтажера який вміє працювати з ШІ (по типу Міджорні)

ВидеомонтажОткрыт3 заявки21 просмотр
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Вітаю!

Я шукаю зараз монтажера для моєї мами.

В неї є різні ідеї для відео, але поки ще не прописані у чіткі ТЗ, та по термінам це не терміново, а десь на протязі місяця все треба буде зробити.

Об'єм приблизно 10 відео в місяць +-.

Вона працює з чакрами, енергетичною системою людини і хоче робити такі цікаві відео де вона говорить і потім змінюються її картинка як наприклад далі, але вона продовжує говорити:

https://www.instagram.com/reel/CxvLj3vumdK/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==

https://www.instagram.com/reel/CzjSHOvu3ln/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==

Чи наприклад вона буде розповідати за щось з анатомії і щоб ззаду була така візуалізація

https://www.instagram.com/reel/Cy1KNd3tSN4/?igshid=ZWI2YzEzYmMxYg==

Треба мати продвинутий скіл у монтажі, щоб додавати різні такі ефекти+ знати як та які саме ШІ використовувати під такі ідеї.

Насамперед шукаю людину яка буде допомагати з монтажем і яку буде спокійно відноситись до різних творчих правок (за доплату звичайно), для неї це більше про творчість та самовираження.

Будь-ласка, напишіть чи є у вас досвід з ШІ, та чи можливо ви робили схожі відео?
Якщо у вас є чіткий прайс, напишіть його будь-ласка, якщо ні, то можливо напишіть "мінімум-максимум" за монтаж наприклад одного відео до 1 хв (де треба буде додати такі ШІ ефекти, прибрати паузи, додати субтитри).

Дякую за вашу увагу!

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