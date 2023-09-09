Відеозйомка, дівчина з босоніжками

$850
ВидеомонтажЗакрыт1 заявка22 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібна дівчина студентка на відеозйомку. Відеозйомка проходить удома, дівчина сама себе знімає. Це мають бути якісні п'ять відео , які знімаються суворо за прикладом. Досвід гри на камеру обов'язковий.

Необхідно мати босоніжки. Грається образ Попелюшки

3 месяца назад
baresandalsideas
Юлія 
25 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Смонтировать видео интервью

    $5

    Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Нанести субтитри на відеоролик

    $15

    Є 30 секундне відео. Потрібно підібрати красивий читабельний шрифт і нанести субтитри. Субтритрів буде небагато, до 3 речень. Пишіть ваші ціни та обов'язково приклади робіт. Ролик, на який треба ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Снять видео

    $7

    Нужно снять видео в формате "вертикальный (сторис) 15-20 сек".Пример-https://drive.google.com/file/d/1397b5QdNPMVEsY_ctkBKaVWVz4urHdL0/view?usp=sharing

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Снять 2-х минутное приветственное видео для проекта

    Нужно снять видео, обязательно на фоне выставить логотип проекта, хорошее качество видео, хороший звук, включить мелодию (отправим), сценарий есть(то есть просто прочитать текст), обязательно приятная внешность, остальное обсуждается

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • По готовым видео создать анимацию

    $300

    Здравствуйте. Нужно сделать анимацию персонажей по реальным видео. Есть пять видео одной длины, одной сцены. Все действия, что на видео - спроецировать на анимацию.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Монтаж видео-ролика Reels

    $30

    Для инстаграм-аккаунта онлайн-школы иностранный языков нужно смонтировать reels Прикрепляю ссылку на наш аккаунт в инстаграм ?? https://instagram.com/znaem.online?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Для аккаунта школы нам надо сделать динамичное видео про то, как проходят уроки. Мы ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Рекламный ролик для игры

    Нужно записать короткое промо-видео для игры. Ссылка для ознакомления, если требуется. Есть отснятый материал без UI. Целевая аудитория - 13+, для Европы и США. Общие требования Видео должно быть в размере Full HD ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Нужен видеомонтаж для роликов на YouTube

    Есть ютюб канал на строительную тему, нужен монтажер видео. https://youtube.com/@respecttimoff Для понимания подходим ли мы друг другу, нужно будет выполнить тест задание на 2-5 минут. Ищем человека срочно))

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Скринкаст мобильного приложения

    5 анимированных роликов презентации интерфейса мобильного приложения. Каждый ролик примерно 5 секунд. Описывает сценарий нажатия кнопки и эффекта от нажатия этой кнопки. Результат по стилю должен быть идентичен примеру. Примеры видео по ссылке ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Необходимо снять рекламный видео ролик

    Для агентства недвижимости необходимо снять рекламный видео ролик о районе города Москвы с привязкой его к новому ЖК. Содержание ролика: историческая справка о районе (годы развития, основные даты, кто жил из известных людей и ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад