Резюме:

Программист

Программирую на PHP, Node.js, Java под Web. Опыт более 2-х лет. Работал с Laravel, Kohana, Wordpress, Opencart, Modx, множеством самописных CMS.

Верстальщик

Знания HTML, CSS, JavaScript (в том числе Jquery). Работал с фреймворками: Bootstrap, Foundation, Backbone, Angular.

Дополнительно

Разворачивал и конфигурировал Apache 2, Nginx, MySQL, PgSQL, SQLite 3. Опыт работы с unix-подобными системами (debian, fedora, ubuntu).

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