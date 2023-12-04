Всем привет, занимаюсь разработкой более 10 лет и готов помочь Вам в реализации ваших идей и потребностей.



Дизайн с версией под мобильные устройства (320рх):

главной от 150$.

внутренней от 15$.

Верстка с адаптивом:

главная от 50$.

внутренняя от 10$.

Дизайн мобильного приложения: от 300$

Сайты под ключ: Landing page (с уникальным дизайном) от 200$ Сайт компании от 300$ Каталог от 400$ Интернет-магазин от 500$

Разрабатываю системы управления бизнес процессами, CRM, системы статистики и учета, ПРРО.

Разрабатываю проекты на Ruby on Rails.

Работаю с CMS: Wordpress, ModX, OpenCart, Spree ecommerce, Radiant, Redmine CRM.

Разрабатываю мобильные приложения на React Native для Android и IOS.

Вопрос – ответ

Что нужно для начала работы?

Предоставить ТЗ (техническое задание) или заполнить бриф (анкету) для точного обозначения бюджета и сроков по проекту или сделать заказ на написание ТЗ к вашему проекту. Оформить сделку, внести средства или подписать договор сделать предоплату по нему.

Когда вы сможете начать работу?

После резервирования денег в сервисе для сделки или 50% предоплаты.

Как происходит сотрудничество, контроль за реализацией проекта?

Разработка сайта условно делится на три этапа: дизайн, верстка, программинг.

✔ 1 этап – дизайн. Разработка главной страницы (концепция, общее направление) -> отправляю на оценку -> после комментариев вношу правки/корректировки -> утверждение -> рисование внутренних страниц.

✔ 2 этап – верстка – преобразование дизайн-макета на веб-страницу -> тестирование на различных типах устройств с целью выявления и устранения некорректного отображения -> отправка на утверждение (правки/корректировки при необходимости -> утверждение).

✔ 3 этап – завершающий, интеграция с CMS, реализация необходимого функционала, тестовое наполнение страниц в качестве примера, составление инструкции пользования админ-панелью.

Осуществляется ли поддержка проекта?

Да, в течение определенного срока (в зависимости от проекта) оказывается поддержка.

Поддержка осуществляется в рабочее время (9:00 – 18:00, пн-пт). На все Ваши вопросы и корректировка время реакции – 24 часа.

Соберите все вопросы в одно письмо – и отправлять пакетом.

Важные примечания:

Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные.

Работаю в рабочее время с 9.00 до 18.00.

Работаю, используя сервис фриланса или по предоплате 50%.