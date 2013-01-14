Арт студия «Rainbow Design Group»
Компания зарегистрирована на господина Mandriievskiy Sergii, представительства:
Mariahifer Str. 88b, 1070 Vienna
Govorova Str. 5b, 65036 Odessa
расчетный счет:
BLZ: 32000 Raiffeisenlandesbank
Студия специализируется на дизайне для социальных сетей, создании сайтов
в так же
графическом дизайне, разработке наружной рекламы (лайт-бокс, баннер, борд, тролл, ситилайт, афиша и т.п.); разработке дизайн–макетов для полиграфии (визитка, флаер, буклет, каталог, плакат, календарь, открытка, этикетка); разработке логотипов (фирменного знака), фирменного стиля для торговых марок (брендбук).
Портфолио
- Без названия196 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#567
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 14 дней
#1112
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#1152
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#1183
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#1468
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 14 дней
#1631
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 14 дней
#1783
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1847
Наружная реклама
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#1908
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 8 дней
#1939
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 14 дней
#2071
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1
от 14 дней
#3195
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3631
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#4215
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#4498
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 14 дней
#4945
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 14 дней
#6558