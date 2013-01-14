Арт студия «Rainbow Design Group»

Компания зарегистрирована на господина Mandriievskiy Sergii, представительства:

Mariahifer Str. 88b, 1070 Vienna

Govorova Str. 5b, 65036 Odessa

расчетный счет:

BLZ: 32000 Raiffeisenlandesbank

Студия специализируется на дизайне для социальных сетей, создании сайтов

в так же

графическом дизайне, разработке наружной рекламы (лайт-бокс, баннер, борд, тролл, ситилайт, афиша и т.п.); разработке дизайн–макетов для полиграфии (визитка, флаер, буклет, каталог, плакат, календарь, открытка, этикетка); разработке логотипов (фирменного знака), фирменного стиля для торговых марок (брендбук).