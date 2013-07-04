mrtag

Андрей Типа mrtag

 
34 годаМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Моё портфолио - http://myworks.tk

Зовут меня Андрей и я веб-разработчик. В данной отрасли работаю с 2010 года и за годы своей практики прошёл через длинный ряд как простых, так и сложных проектов и успел накопить большой багаж знаний. На данный момент могу похвастаться следующим:

- языки: PHP, Python, JavaScript/jQuery/AJAX, HTML5, CSS3, SQL, XML

- фреймворки: Yii, Django

- CMS: MODx, WordPress, Joomla, Magento, Битрикс

- владение навыками кроссбраузерной, адаптивной и валидной вёрстки

- владение навыками ООП

- умение работать с чужим кодом

- навыки работы в ОС Linux/Unix

PHPJavascriptPythonWordPressHTMLJoomlaMODXMagentojQueryLinuxAjaxDjangoБитриксUnixYiiSQL
Отзывы заказчиков
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка и установка на modx
Очень доволен результатом работы. Андрей очень отзывчивый и компетентный специалист!
Данил - ответственный, порядочный заказчик! Всегда на связи, чётко описывает задание. Работал с ним без предоплаты, не подвёл! На данный момент продолжаем сотрудничать. Всё супер!)
Ответный отзыв
gelohiglod
Олег 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Простой сайт joomla или WP (шаблон html+psd готов)
Отличный исполнитель! внимательно прислушивается к заданию и предлагает варианты, если понимает больше чем заказчик, что было в нашем случае. все выполнено быстро, и с большим энтузиазмом и на хорошем профессиональном уровне! будем сотрудничать в дальнейшем. спасибо!