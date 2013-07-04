Отличный исполнитель! внимательно прислушивается к заданию и предлагает варианты, если понимает больше чем заказчик, что было в нашем случае. все выполнено быстро, и с большим энтузиазмом и на хорошем профессиональном уровне! будем сотрудничать в дальнейшем. спасибо!