Моё портфолио - http://myworks.tk
Зовут меня Андрей и я веб-разработчик. В данной отрасли работаю с 2010 года и за годы своей практики прошёл через длинный ряд как простых, так и сложных проектов и успел накопить большой багаж знаний. На данный момент могу похвастаться следующим:
- языки: PHP, Python, JavaScript/jQuery/AJAX, HTML5, CSS3, SQL, XML
- фреймворки: Yii, Django
- CMS: MODx, WordPress, Joomla, Magento, Битрикс
- владение навыками кроссбраузерной, адаптивной и валидной вёрстки
- владение навыками ООП
- умение работать с чужим кодом
- навыки работы в ОС Linux/Unix
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен результатом работы. Андрей очень отзывчивый и компетентный специалист!
Ответный отзыв
Данил - ответственный, порядочный заказчик! Всегда на связи, чётко описывает задание. Работал с ним без предоплаты, не подвёл! На данный момент продолжаем сотрудничать. Всё супер!)
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель! внимательно прислушивается к заданию и предлагает варианты, если понимает больше чем заказчик, что было в нашем случае. все выполнено быстро, и с большим энтузиазмом и на хорошем профессиональном уровне! будем сотрудничать в дальнейшем. спасибо!