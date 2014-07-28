Добрый день! Ищу человека, который на Windows 2008 Server установит данную панель управления: http://enkompass.cpanel.net/ Потом надо будет поднять сайт с имеющимся исходным кодом на .NET Также, если есть опыт в unix администрирование прокунсультировать в ряде вопросов. Оплата будет проходить ...
Грицюк Никита Владимирович
Год рождения: 1994
Место проживания: Харьков, пр. Московский 314 кв. 1
Телефон: тел. 0992881801
E-mail: [email protected]
Образование:
2009 - 2003 – Харьковский Компьютерно-технологический колледж, направление:: «Обеспечение программных систем и комплексов»
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2013 – 2014. – «Sloboda studio» Ruby on Rails программист
Владение языками программирования:
Java EE
Знание поверхностное, изучал в ходе прохождения курса обучения в компании “PrifITsoft”, Знаком со Spring и Hibernate
C++
Знания достаточные. В коммерческих проектах не применялся, изучался в качестве хобби. На данный момент в свободно время занимаюсь разработкой игры (Rougelike-RPG for linux/windows), с использованием SDL+OpenGL.
Имеется опыт работы часто используемыми в разработке библиотеками (DX9+,OpenGL,SDL,STL,Boost и т.д.)
Python 2.7.6
Посредственные знания. Использовался в ряде домашних проектов, связанных с анализом видеопотока библиотекой OpenCV (Arduino-based видеоглазок, сигнализация, “умное” освещение и т.д.).
Javascript
Знания достаточные, имеется опыт работы с jQuery, Bootstrap поверхностно backbone, а также другими, менее масштабными вспомогательными библиотеками..
Ruby (RoR 2,3), cofeescript+HAML
Знания достаточные. Большая часть опыта получена за время работы в “Sloboda studio”, где я работал над рядом проектов, занимаясь преимущественно доработкой имеющегося кода.
Проекты:
Akak.ru - исправление ряда ошибок в работе сайта,организация входа/регистрации пользователей через Vkontakte.ru
konzeptual.ru - замена шапки
Just5 - реализация одностраничного анимированного сайта в метро-стиле, с толстым JS клиентом. В продакшен текущая версия не вылита, при необходимости демонстрации часть кода имеется на руках
Сайт колледжа (первый проект на RoR), ct-college.org
Vim/SublimeText 2
Другие технологии:
Уверенная работа с Git и SVN
Знание API различных социальных сетей
Уверенная работа с Linux (Ubuntu, OpenSuse, Debian and other)
Уверенное владение Windows, отсутствие неприязни к продуктам компании Microsoft
Коммуникативные навыки:
Умение работать в команде
Опыт в представлении товаров, услуг и проектов (2 место конкурса IT-стартапов на международном форуме IT-Kharkov
Личностные качества:
Любовь к нетривиальным задачам
Хорошие навыки самообучения
Высокие коммуникативные способности.
Хобби и увлечения:
Game development
Историческое фехтование
Стрельба
Цигун
Музыка (Rock-n-roll, rockabilly, power-metal)
- $30Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад