Грицюк Никита Владимирович

Год рождения: 1994

Место проживания: Харьков, пр. Московский 314 кв. 1

Телефон: тел. 0992881801

E-mail: [email protected]

Образование:

2009 - 2003 – Харьковский Компьютерно-технологический колледж, направление:: «Обеспечение программных систем и комплексов»

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2013 – 2014. – «Sloboda studio» Ruby on Rails программист

Владение языками программирования:

Java EE

Знание поверхностное, изучал в ходе прохождения курса обучения в компании “PrifITsoft”, Знаком со Spring и Hibernate

C++

Знания достаточные. В коммерческих проектах не применялся, изучался в качестве хобби. На данный момент в свободно время занимаюсь разработкой игры (Rougelike-RPG for linux/windows), с использованием SDL+OpenGL.

Имеется опыт работы часто используемыми в разработке библиотеками (DX9+,OpenGL,SDL,STL,Boost и т.д.)

Python 2.7.6

Посредственные знания. Использовался в ряде домашних проектов, связанных с анализом видеопотока библиотекой OpenCV (Arduino-based видеоглазок, сигнализация, “умное” освещение и т.д.).

Javascript

Знания достаточные, имеется опыт работы с jQuery, Bootstrap поверхностно backbone, а также другими, менее масштабными вспомогательными библиотеками..

Ruby (RoR 2,3), cofeescript+HAML

Знания достаточные. Большая часть опыта получена за время работы в “Sloboda studio”, где я работал над рядом проектов, занимаясь преимущественно доработкой имеющегося кода.

Проекты:

Akak.ru - исправление ряда ошибок в работе сайта,организация входа/регистрации пользователей через Vkontakte.ru

konzeptual.ru - замена шапки

Just5 - реализация одностраничного анимированного сайта в метро-стиле, с толстым JS клиентом. В продакшен текущая версия не вылита, при необходимости демонстрации часть кода имеется на руках

Сайт колледжа (первый проект на RoR), ct-college.org

Vim/SublimeText 2

Другие технологии:

Уверенная работа с Git и SVN

Знание API различных социальных сетей

Уверенная работа с Linux (Ubuntu, OpenSuse, Debian and other)

Уверенное владение Windows, отсутствие неприязни к продуктам компании Microsoft

Коммуникативные навыки:

Умение работать в команде

Опыт в представлении товаров, услуг и проектов (2 место конкурса IT-стартапов на международном форуме IT-Kharkov

Личностные качества:

Любовь к нетривиальным задачам

Хорошие навыки самообучения

Высокие коммуникативные способности.

Хобби и увлечения:

Game development

Историческое фехтование

Стрельба

Цигун

Музыка (Rock-n-roll, rockabilly, power-metal)