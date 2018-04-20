Web Developer
Занимаюсь web разработкой более 3х лет. Есть опыт работы на компанию и фриланс. Работаю в основном с PHP фреймворками и JS библиотеками. Разрабатываю проекты с нуля и занимаюсь поддержкой уже готовых решений.
Ключевые навыки:
ОС: Linux (Ubuntu)
Языки программирования: HTML/CSS, JavaScript, PHP, Python, SQL
Веб технологии: Apache, NGINX, UWSGI, Composer, Bower, Pip, NPM, CodeIgniter, Yii, Laravel, Django, Smarty, Twig, Jinja, Symfony Components, AJAX, JSON, JQuery, Less, Bootstrap, UnderscoreJS, Gulp, Webpack, VueJS, PHPUnit
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis
Инструменты: Git, SVN, Gedit, VS Code, Chrome, MySQL Workbench, Virtual Box
Список проектов: