smokehill

Валерий Падолочный smokehill

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web Developer

Занимаюсь web разработкой более 3х лет. Есть опыт работы на компанию и фриланс. Работаю в основном с PHP фреймворками и JS библиотеками. Разрабатываю проекты с нуля и занимаюсь поддержкой уже готовых решений.

Ключевые навыки:

ОС: Linux (Ubuntu)

Языки программирования:  HTML/CSS, JavaScript, PHP, Python, SQL

Веб технологии: Apache, NGINX, UWSGI, Composer, Bower, Pip, NPM, CodeIgniter, Yii, Laravel, Django, Smarty, Twig, Jinja, Symfony Components, AJAX, JSON, JQuery, Less, Bootstrap, UnderscoreJS, Gulp, Webpack, VueJS, PHPUnit

Базы данных: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis

Инструменты: Git, SVN, Gedit, VS Code, Chrome, MySQL Workbench, Virtual Box

Список проектов:

http://ketbilietas.lt

https://crm.digitalwand.ru

https://academyvirta.ru

http://vitamins.ru

http://pr.kaspersky.com

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