Требуется разработать интеграцию 1С 8 с Safari для обеспечения обмена данными между системами. Необходима реализация подключения и настройка передачи информации.
Настроить 1С и выполнить туда переезд с Мойсклад
Настроить 1С и выполнить туда переезд с Мойсклад, связать 1С и Wilberries, Ozon и Яндекс-маркет. Предлагайте свою цену.Настроить 1С и выполнить туда переезд с Мойсклад, связать 1С и Wilberries, Ozon и Яндекс-маркет. Предлагайте свою цену.
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