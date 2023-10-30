Дизайн обложки для FB

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Дизайн обложки для FB согласно ТЗ

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$15
1 день
Сергей, спасибо за очередную помощь в работе! Задание другое, качество выполнение прежнее. Профессионально и со вкусом!
Как всегда, все супер! Очень доволен сотрудничеством :)