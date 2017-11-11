Сделать несложный постер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок196 просмотров

Нужно сделать несложный постер формата А4 в фотошопе. Подробнее отпишу в личку.

8 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

trust-me
Роман 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Отличный дизайнер, сделал все качественно и быстро. Рекомендую))
Спасибо за отличный заказ! Было приятно работать - рекомендую!)

Заявки фрилансеров

trust-me
Роман 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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