Необходимо нарисовать рекламный баннер для мобильного приложения Андроид Camera Notes & Folders. Предполагаемый слоган для баннера: "Надоел беспорядок в телефоне? - Лучшее приложение для вашего Андроид." Всего нужно сделать ...
Сделать несложный постер
Нужно сделать несложный постер формата А4 в фотошопе. Подробнее отпишу в личку.
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