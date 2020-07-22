сделать соединение данных из геткурса и рекламных кампаний через VLOOKUP или SUMIF в Гугл таблицах (сначала нужно сделать сводные таблицы отдельно из каждого источника)Сделать соединение по user_utm_source, чтобы смотреть аналитику по регистрациям.
Подключение к базе данных поставщика через api
Добрый день, необходимо сделать разовую выгрузку товаров с базы данных поставщика в базу данных магазина на голом движке opencart 3. Поставщик предоставил api доступ.
Документация: abcp.ru/wiki/API
Заявки фрилансеров
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