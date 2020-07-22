Подключение к базе данных поставщика через api

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки770 просмотров

Добрый день, необходимо сделать разовую выгрузку товаров с базы данных поставщика в базу данных магазина на голом движке opencart 3. Поставщик предоставил api доступ. 

Документация: abcp.ru/wiki/API

Opencart
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