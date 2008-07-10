Проектирование базы данных

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен10 заявок814 просмотров

Срочно необходим человек, хорошо разбирающийся в MS SQL Server (2005 Ent) с точки зрения построения высокоэффективных схем БД.

Необходимо спроектировать БД согласно приложенного ТЗ.

БД не сложная, главная особенность - нужно выбрать наилучшее решение с точки зрения производительности.

Срок НЕСДВИГАЕМЫЙ - 1 неделя (если считать выходные).

7 июля утром результат работ должен быть ПРИНЯТ.

Соответственно, начинать сдаваться он должен не позднее 4-5 июля,

с учетом того, что заказчик доступен в выходные.

Прошу откликаться только тех, кто может эти дни заниматься этим проектом FULL time или около того.

Просто тупо расписать запросы в рамках текущей схемы мы и сами можем.

Нужно чтобы над этим хорошо подумал

опытный ДБА.

Оплата соответствующая.

SQL
17 лет назад
ABS
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

maratic_net
Марат 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Несмотря на довольно неформальное ТЗ, предоставленное нами, и раскритикованное разными маститыми гуру от мира БД, Марат очень быстро вник в суть задачи, помог уточнить недостающие моменты в ТЗ, сделал все в срок. При этом проявил системный подход - начиная от самой сути проектирования, до оформления результата работ (версионность выдач, оргагнизация поставки - каталоги, именование файлов), сделал тесты, подумал немного вперед и предугадал дальнейшие наши шаги по использованию проектируемой БД и сделал даже больше чем формально требовалось. Проактивный подход. Отлично!
Выполнил для заказчика уже три проекта, только самые положительные впечатления... Очень грамотная постановка задачи, все потенциально проблемные моменты оговариваются еще до старта, в ходе разработки есть четкое понимание для чего? зачем? и как это должно работать... Профессиональное руководство всем процесом разработки - проектирование, разработка, тестирование, выпуск билдов... - думаю любая софтверная компания может просто позавидовать! Потрясающая организация работы в команде - в проектах одновременно были задействованы фрилансеры из разных городом - но всю команду не покидало ощущение, что мы сидим бок о бок в одном офисе. Настощий командный дух! Отдельно хотелось отметить чувство юмора заказчика :) С выплатой "зарплаты" - тоже все идеально - точно в срок и как договаривались. В общем всем рекомендую! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
SaaX
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

maratic_net
Марат 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
SaaX
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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