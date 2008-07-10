Проектирование базы данных

Срочно необходим человек, хорошо разбирающийся в MS SQL Server (2005 Ent) с точки зрения построения высокоэффективных схем БД.

Необходимо спроектировать БД согласно приложенного ТЗ.

БД не сложная, главная особенность - нужно выбрать наилучшее решение с точки зрения производительности.

Срок НЕСДВИГАЕМЫЙ - 1 неделя (если считать выходные).

7 июля утром результат работ должен быть ПРИНЯТ.

Соответственно, начинать сдаваться он должен не позднее 4-5 июля,

с учетом того, что заказчик доступен в выходные.

Прошу откликаться только тех, кто может эти дни заниматься этим проектом FULL time или около того.

Просто тупо расписать запросы в рамках текущей схемы мы и сами можем.

Нужно чтобы над этим хорошо подумал

опытный ДБА.

Оплата соответствующая.