Срочно необходим человек, хорошо разбирающийся в MS SQL Server (2005 Ent) с точки зрения построения высокоэффективных схем БД. Необходимо спроектировать БД согласно приложенного ТЗ. БД не сложная, главная особенность - ...
Разработка социальной сети
Нужна консультация и возможно помощь специалиста по разработке сайта под высокие нагрузки (социальная сеть уровня vkontakte.ru).
Основные вопросы:
1. Рекомендуемая база данных и ее настройка
2. Рекомендуемый язык программирования
3. Настройка серверов под распределенную нагрузку
Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Просьба писать только тех, кто действительно разбирается в этих вопросах.
icq 846501
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