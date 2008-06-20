Разработка социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки225 просмотров

Нужна консультация и возможно помощь специалиста по разработке сайта под высокие нагрузки (социальная сеть уровня vkontakte.ru).

Основные вопросы:

1. Рекомендуемая база данных и ее настройка

2. Рекомендуемый язык программирования

3. Настройка серверов под распределенную нагрузку

Возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

Просьба писать только тех, кто действительно разбирается в этих вопросах.

icq 846501

17 лет назад
GVA2
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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