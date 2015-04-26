Чертежи лодки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки380 просмотров

Имеется теоретический чертеж моторной лодки для самостоятельной постройки, таблица плазовых ординат и все такое.

Нужны чертежи всех деталей лодки с предварительной проверкой на 3D модели.

10 лет назад
bazyrb
Базыр 
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12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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