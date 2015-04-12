Линейный чертеж плюс 2 фотомонтажа.

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт5 заявок285 просмотров

Необходим линейный чертеж и 2 картинки с привязкой. Отправляю фото на всякий случай, чтобы вы могли посмотреть.

Задача в следующем: делаем летнее кафе на газоне: зонты, как на образце, клумбы и подиум - дерево. Ширина газона - 10 метров, схему размещения и входов прилагаю, обратите внимание на деревья - их надо обозначить. Мне сейчас нужна схема (приблизительная), пример во вложении, и 2 картинки (монтаж на фото).

Адрес для просмотра панорамы - г.Москва, ул. Арбат, д.6/2.

10 лет назад
IgnatovaOlga
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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