Линейный чертеж плюс 2 фотомонтажа.

Необходим линейный чертеж и 2 картинки с привязкой. Отправляю фото на всякий случай, чтобы вы могли посмотреть.

Задача в следующем: делаем летнее кафе на газоне: зонты, как на образце, клумбы и подиум - дерево. Ширина газона - 10 метров, схему размещения и входов прилагаю, обратите внимание на деревья - их надо обозначить. Мне сейчас нужна схема (приблизительная), пример во вложении, и 2 картинки (монтаж на фото).

Адрес для просмотра панорамы - г.Москва, ул. Арбат, д.6/2.