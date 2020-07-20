Иллюстратор/Дизайнер для концепций игр

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт12 заявок522 просмотра

Привет!

Ищем дизайнера-иллюстратора на проект по играм для IOS и Android.

Необходимо будет нарисовать несколько концепций для классических игр и гиперказуалок.

 

Рассматриваем иллюстраторов без опыта в мобильной индустрии.

Наличие портфолио с примерами иллюстраций - обязательно.

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