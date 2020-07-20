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Иллюстратор/Дизайнер для концепций игр
Привет!
Ищем дизайнера-иллюстратора на проект по играм для IOS и Android.
Необходимо будет нарисовать несколько концепций для классических игр и гиперказуалок.
Рассматриваем иллюстраторов без опыта в мобильной индустрии.
Наличие портфолио с примерами иллюстраций - обязательно.
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