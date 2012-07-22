Приватный проект для Artarina-4

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка209 просмотров

Дизайн игрового интерфейса для проекта под iOS

iOS
13 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1000
8 дней
Профессиональный, четкий, стильный дизайн игрового интерфейса для нашего iOS проекта. Хороший вкус к Sci-fi тематике :) Очень доволен совместной работой! Спасибо!
Спасибо за отличный проект! Все как всегда замечательно)

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад