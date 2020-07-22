Разработка дизайн сайта и приложения игровой тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт7 заявок561 просмотр

Разработка дизайн сайта и приложения игровой тематики  тут задан

https://docs.google.com/document/d/1FKUsUm_qr6_QqqZ2oWv-pzP5aoJKYOhGtvz3fZ_BwjM/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

5 лет назад
Able2Know
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