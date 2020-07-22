UX:UI дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт8 заявок494 просмотра

Привет!Наша команда занимается разработкой мобильных игр для IOS и Android.Ищем на проект UX:UI дизайнера, который сможет создавать классные интерфейсы игр, и работать в связке с иллюстраторами, гейм-дизайнерами и разработчиками.

ВАЖНО!

РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ ТОЛЬКО С ОПЫТОМ ОТРИСОВКИ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ГЕЙМ-ПРОЕКТОВ!

UX/UI дизайнер.Какие будут задачи:

  • Проектирование UX/UI интерфейсов для мобильных игр
  • Доработка своих дизайнерских решений после всевозможных тестирований
  • Составление тех.документов по дизайну для разработчиков
  • Проверка качества реализации интерфейсов после работы тех.специалистов
  • Анализ и улучшение дизайн-процессов на разных этапах разработки проектов

Каким мы видим подходящего кандидата:

 
  • Есть опыт разработки дизайна интерфейсов от 2-х лет.
  • Знание композиции, верстки, основ пользовательского восприятия
  • Развитое чувство вкуса, насмотренность
  • Умение доносить свои идеи команде и грамотно их аргументировать
  • Адекватная реакция на возможные доработки и проф. критику
iOS
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ggpa
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