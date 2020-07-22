Разработка дизайн сайта и приложения игровой тематики тут задан https://docs.google.com/document/d/1FKUsUm_qr6_QqqZ2oWv-pzP5aoJKYOhGtvz3fZ_BwjM/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. ...
UX:UI дизайнер
Привет!Наша команда занимается разработкой мобильных игр для IOS и Android.Ищем на проект UX:UI дизайнера, который сможет создавать классные интерфейсы игр, и работать в связке с иллюстраторами, гейм-дизайнерами и разработчиками.
ВАЖНО!
РАССМАТРИВАЕМ КАНДИДАТОВ ТОЛЬКО С ОПЫТОМ ОТРИСОВКИ ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ГЕЙМ-ПРОЕКТОВ!
UX/UI дизайнер.Какие будут задачи:
- Проектирование UX/UI интерфейсов для мобильных игр
- Доработка своих дизайнерских решений после всевозможных тестирований
- Составление тех.документов по дизайну для разработчиков
- Проверка качества реализации интерфейсов после работы тех.специалистов
- Анализ и улучшение дизайн-процессов на разных этапах разработки проектов
Каким мы видим подходящего кандидата:
- Есть опыт разработки дизайна интерфейсов от 2-х лет.
- Знание композиции, верстки, основ пользовательского восприятия
- Развитое чувство вкуса, насмотренность
- Умение доносить свои идеи команде и грамотно их аргументировать
- Адекватная реакция на возможные доработки и проф. критику
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