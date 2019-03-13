Дизайн мобильного приложения

Хочу скопировать дизайн приложение Telegram для Android. Мне необходима консультация по размеров шрифтов, картинок, расстояний и т.д. Как это будет выглядеть? Я буду кидать скриншоты с вопросами и Вы мне должны давать на них ответы. Вопросы ...