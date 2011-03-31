Дизайнер оформления презентаций, учебных материал.

Требуется дизайнер на постоянной основе для закрытия проекта (3-4 месяца), далее возможно сотрудничество. Основная задача - изготовления презентаций и буклетов.

Обязанности:

Созданий презентаций учебных программ в PowerPoint;

Оформление раздаточных материалов (учебник, рабочая тетрадь, опорный конспект, буклет);

Требования:

Художественное исполнение;

Оформление визуального и звукового ряда;

Наполнение анимацией, подбор (или изготовление) изображений, аудио и видеофрагментов.

Условия:

Работа в Москве;

Полная занятость – 2-3 месяца. работа в офисе пока все не будет сделано (вариант на дому возможен на определенных условиях).

Оплата до 50000р в месяц.

Рассматриваются ТОЛЬКО кандидаты из Москвы, Московской области или имеющие возможность переехать на время выполнения проекта в Москву.

ОБЯЗАТЕЛЬНО – НАЛИЧИЕ ГОТОВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ПОРТФОЛИО

Собеседование, после выполнения тестового задания