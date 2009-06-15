Нужен дизайн кожаных чехлов для диктофонов

Нужен дизайн и поставка кожаных чехлов для диктофонов

Заинтересованы в размещении заказов на дизайн и изготовление кожаных чехлов для ношения миниатюрных диктофонов, типа

http://telesys.ru/products/recorders/model_a1.html

http://telesys.ru/products/recorders/edicmini.php

кожаные чехлы могут быть с карабином, как на ссылках или цепочкой/ленточкой для ношения как кулон на шее, или для ношения на запястье, как часы (другие идеи – welcome). Количества – сотни в месяц.

Информация по размерам диктофонов есть на сайте www.telesys.ru

Технические подробности можно запросить по email first@адрес сайта.

Внимание!!! Обращаю внимание, что только дизайн не интересует, нужны конечные изделия.

Рассматриваются предложения типа: предлагается вот примерно так выглядящий чехол для вот такого-то диктофона на таком-то количестве и он будет стоить столько-то рублей.