Нужен дизайнер

Добрый день! Компании "Вельд" ищет дизайнера-фрилансера. В следующем году у нас будет много новых проектов, в связи с этим нужны дизайнеры для разработки общего концепта, этикетки, упаковки, линейки и т.д. Для участия в тендере просьба присылать Ваши портфолио ...