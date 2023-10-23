Створити брендові наклейки на свічки

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок34 просмотра
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  1. Потрібно створити наклейку де розмістити лого, назва аромату та вага.

  2. створити наклейку із попередженням і складом

  3. дизайн накриття свічки картонкою

2 месяца назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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