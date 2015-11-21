Дизайн для E-mail маркетинга

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок148 просмотров
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Нужно создать 5 email дизайнов схожих в родственном отношение но тематики могут быть различные

Сборка идет в системе MailChimp поэтому задача гораздо облегчается сводясь до сборки из блоков 

Оплата через PayPal 

8 лет назад
pro100art
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
год назад
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