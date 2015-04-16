Дизайн главной страницы и страниц товара на платформе CS-Cart

Добрый день, Андрей!

Есть сайт на CS-CART (точнее на платформе -http://www.merchium.ru/)

Сайт частично наполнен данными

Прошу разработать дизайн 1-ой страницы и страницы с товарами.

Изменений предлагаю вносить - необходимый минимум.

Т.к. сейчас сайт нормально отрисовывается на мобильных устройствах, и эту возможность крайне важно сохранить.

Если возможна верстка дизайна, то прошу уточнить стоимость под Ваш дизайн. Мне в идеале принять законченную работу.

готов обсуждать бюджет

адрес сайта - www.protectionphone.ru