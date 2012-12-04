Нужно нарисовать новый яркий дизайн для уже не нового интернет-магазина компьютерных игр. Дизайн должен быть простым и понятным для посетителя. И прежде всего он должен продавать, а не радовать глаз посетителя. Т.е. излишние красявости, ...
Дизайн портала для Китая
Согласно утвержденного технического задания.
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