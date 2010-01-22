Катерина очень ответственный и исполнительный заказчик.Работаю с ней не первый раз- от сотрудничества только положительные эмоции, оплата всегда своевременная, никаких задержек. Техническое задание всегда четкое, плюс к тому же очень приятна в общении,всегда можно договориться. Рекомендую к сотрудничеству как отличного заказчика.