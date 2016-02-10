Дизайн сайта

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Завершен1 заявка114 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта фирмы по продаже кирпичей в формате PSD.

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в светлых тонах

2. Тематическая шапка

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.

9 лет назад
okludator
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$80
4 дня
Спасибо исполнителю за большое терпение в сложном проекте! Рекомендую к сотрудничеству!
Не в первый раз работаю с Максимом. Понимающий и адекватный заказчик. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад