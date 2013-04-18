Дизайн сайта о недвижимости

$250
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Завершен1 заявка192 просмотра

Дизайн сайта о недвижимости по Техническому заданию

12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$220
2 дня
Хорошо справился с задачей, быстро вносил все необходимые правки.
Продолжили работу на проектам. Все также на высоком уровне. как ТЗ так и оплата

Заявки фрилансеров

sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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