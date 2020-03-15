Дизайн сайта по маркетингу.

[b]Информация на скриншоте[/b] 1)Необходимо изменить размер изображений до 25% и переместить в выделенную область 2)Выровнять в горизонтальную линию изображения 3)radiobutton заменить на квадратики с возможностью поставить галочку [b]Необходима только верстка![/b] Выберу по самой низкой предложенной стоимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн с отрисовкой небольших изображений для сайта. ТЗ отправлю исполнителю. На выходе потребуется 5-7 блоков.
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