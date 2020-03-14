Изменить внешний вид карточки товара j2store joomla

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки296 просмотров
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Информация на скриншоте

1)Необходимо изменить размер изображений до 25% и переместить в выделенную область

2)Выровнять в горизонтальную линию изображения

3)radiobutton заменить на квадратики с возможностью поставить галочку

Необходима только верстка!

Выберу по самой низкой предложенной стоимости

Joomla
4 года назад
shatyn91
Дмитрий 
32 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
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