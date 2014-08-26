Необходим шаблон для сайта на DLE (дизайн+верстка)

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок342 просмотра

Необходимо сделать шаблон для сайта (дизайн+верстка). Сайт организован на CMS DLE 10.2. Сайт направленности мини-доска объявлений. Сайт будет аналогом vkrim.info. Все будет организовано на стандартных возможностях движка + доп. модуль для DLE "Яндекс карта".

Дизайн должен быть легким, придерживаться минимализма. Вот пример понравившихся сайтов: vkrim.info, crimea-kurort.com, sevas.ua, bmorskaya.crimea.ua, moreletom.ru, turizm.ru, http://www.weblancer.net/users/olejegcord/portfolio/1708101.html#item

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКАМЛИВАЙТЕСЬ С Т3, В КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАКЕТЫ И ОПИСАНИЕ К НИМ ВСЕХ СТРАНИЦ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ!!!

Т3 в прикрепленном файле ниже!

Спасибо за понимание.

DLEHTML
11 лет назад
Alexandr1987
Александр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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