Здравствуйте, друзья, У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap). Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena). Основная ...
Необходим шаблон для сайта на DLE (дизайн+верстка)
Необходимо сделать шаблон для сайта (дизайн+верстка). Сайт организован на CMS DLE 10.2. Сайт направленности мини-доска объявлений. Сайт будет аналогом vkrim.info. Все будет организовано на стандартных возможностях движка + доп. модуль для DLE "Яндекс карта".
Дизайн должен быть легким, придерживаться минимализма. Вот пример понравившихся сайтов: vkrim.info, crimea-kurort.com, sevas.ua, bmorskaya.crimea.ua, moreletom.ru, turizm.ru, http://www.weblancer.net/users/olejegcord/portfolio/1708101.html#item
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКАМЛИВАЙТЕСЬ С Т3, В КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАКЕТЫ И ОПИСАНИЕ К НИМ ВСЕХ СТРАНИЦ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ!!!
Т3 в прикрепленном файле ниже!
Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
1. Сделать продажную главную страницу ( нарисовать+контент )( k-m-s.kiev.ua ) Задание непростое, так как в результате все те разделы которые сейчас на главной, должны укомплектоваться по новому так что бы человек понимал что да ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходим внештатный дизайнер в компанию по созданию сайтов Требования: - рисовать макеты по заказчика (ТЗ зачастую нет и приходится объяснять на пальцах) - доработки по макетам - баннеры и ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Сделать элементы дизайна главной странице Нужна доработка в рамках существующего дизайна. 1) Отрисовать скройллер 2) Отрисовать элементы 2.1 Новости ( последняя новость с картинкой) 2.2 ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт Natalimarket.by Нужен дизайн главной страницы + верстка Что остается -Шапка -Меню -Слайды Необходимо доделать 1. Закладки, в которых можно будет размещать новости, ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно разработать посадочные страницы..своего рода мини LP. Сами страницы уже есть, текст есть...нужна графика на них..какие-то призывы к действию инфографика и т.д...Нужно порядка 10 страниц...в одном стиле но с разными схемами. ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен IT специалист по дизайну сайтов. Основные задачи: парсинг, выкладывание на новые домены, копирование, подключение к мерчант аккам и прочее. Время работы свободное. Общение исключительно по программе Джаббер(это условие работы).Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Нужно разработать по данному макету дизайн сайта. Сразу пишите сроки и стоимость и свои контактные данные.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
7 зон просмотра. на одной из зон нужно отрисовать комиксом (инфографикой) 5 этапов. прототип набросал (прикрепил) Предоплата выбранному исполнителю, только после предоставления первого варианта.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Приветствую, Уважаемые Дизайнеры! 1. Требуется нарисовать шапку по аналогии с сайтом: maria - psy . ru (убрать пробелы) Шапка достаточно простая: мягкий голубой фон, в центре изображение людей, слева лого, справа слоган ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад