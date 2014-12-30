Нужно сделать 2 высококачественных лендинга

Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...
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1. Сайт для крема от морщин "Люцерин"(прикрепил прототип, тексты выслал на почту)
2. Ленд для средства по борьбе с целлюлитом (прототипа к сожалению нет. ТЗ с текстом прикрепил.)
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