Сайт про ремонт машин

Необхідно зробити дизайн невеличкої лендінг сторінки за моїм вайрфреймом. Дуже проста і швидка робота. Дивись вайрфрейм у вкладенні. Розраховую на те, що ви впораєтесь із цим максимум за 1 годину. Розраховую на ...
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