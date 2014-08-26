Шапку нарисовать

Перерисовать шапку, в данном случае картинку с шарами от развлекательного центра

В общем, было заведение europakmv.ru оно закрывается, с этого сайта они хотят переделать под кафе rodoskmv.ru, но шапка от развлекательного комплекса к кафе не подходит, сколько стоит пересовать и сроки ?