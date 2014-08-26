Здравствуйте, друзья, У меня есть сайт на движке Joomla с установленной JA Purity III темой (Bootstrap). Также, установлено несколько модулей для организации мероприятий (JEvents) и общения (Community Builder, Kunena). Основная ...
Шапку нарисовать
Перерисовать шапку, в данном случае картинку с шарами от развлекательного центра
В общем, было заведение europakmv.ru оно закрывается, с этого сайта они хотят переделать под кафе rodoskmv.ru, но шапка от развлекательного комплекса к кафе не подходит, сколько стоит пересовать и сроки ?
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