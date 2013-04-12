Срочно - сайт-одностраничник с качеств. дизайном

Отличная команда, делаем с ними уже не первый проект, т.к. ценю их за заведомо качественный дизайн и внимательное отношение к проектам и клиентам. В этот раз было необходимо очень срочно сделать сайт-одностраничник для требовательной аудитории. Задача выполнена на отлично, дизайн сайта получился необычным и идеи заказчика удачно отображены, верстальщик тоже хорошо всё внедрил и интересно сделал динамические элементы слайдеров и галерей. Спасибо, Артур и Юлия!