Переверстка сайта + адаптивная версия

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок200 просмотров

сайт auto-centr.com

Что требуется:

1) сделать нормальную кроссбраузерную верстку, разобравшись с кучей файлов стилей и жс скриптов, приведя все приличный вид, удалив ненужное (минимум цсс файлов, минимум жс файлов, минимум жс кода в самих страницах)

2) сделать адаптивную версию (адаптивные макеты предварительно согласовывать)

Оплата _только_ в рублях.

Предложения от свеже зарегистрированных акков и без отзывов - не рассматриваю. Извините.

9 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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