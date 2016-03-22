Верстка и натяжка на ocstore

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки115 просмотров

Всем привет, нужно сверстать макет из 4й страниц и натянуть на  ocstore 2 (или 1.5 - смогу сказать завтра) .  

Все странички простенькие, ничего особенного.

Корзины на сайте не будет - заказ осуществляется через форму обратной связи (скрипт формы я дам)

Фильтр будет filter pro либо ocfilter (уточню завтра) - модуль я предоставлю

Макет нарисован по сетке бутстрап, так что верстать будет просто, адаптивная верстка не требуется.

Срок выполенние - неделя.

Цена 8 000 - 10 000 рублей

Оплата по частям - сделали часть работы - я оплатил. Без предоплаты.

В заявках оставляйте ссылки на сверстанные вами подобные работы, цены и пару слов о себе. Заявки без этой информации рассматриваться не будут! 

BootstrapocStore
9 лет назад
poltorrr
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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