Верстка и натяжка на ocstore

Всем привет, нужно сверстать макет из 4й страниц и натянуть на ocstore 2 (или 1.5 - смогу сказать завтра) .

Все странички простенькие, ничего особенного.

Корзины на сайте не будет - заказ осуществляется через форму обратной связи (скрипт формы я дам)

Фильтр будет filter pro либо ocfilter (уточню завтра) - модуль я предоставлю

Макет нарисован по сетке бутстрап, так что верстать будет просто, адаптивная верстка не требуется.

Срок выполенние - неделя.

Цена 8 000 - 10 000 рублей

Оплата по частям - сделали часть работы - я оплатил. Без предоплаты.