Здравствуйте! Необходимо севрстать однотипные страницы. Нужно js, jquery, ajax. Главная сложность будет в том, что раскрывающееся сверху меню должно накрывать флешбаннер. PSD нет, есть только jpg. Естественно, верстка должна быть кроссбраузерная, ...
Создание сайтов по готовому дизайну
Нужен человек, который переверстывает готовые сайты созданные в веб редакторе iWeb ( Apple-овский программный продукт для людей не владеющими абсолютно никакими навыками создания сайтов с помощью которого можно верстать несложные сайты, но который, к сожалению, выдает ужасный код и имеет ряд ограничений)
Суть проекта.
У меня есть сайт www.nezapomny.com который целиком и полностью посвящен тонкостям создания сайтов в айВебе и на нем же и создан. Каждый новоиспеченный пользователь Мака первым делом любуется и пытается освоить всю красоту и магию программ входящих в пакет айЛайф, в который и до недавнего времени входил и айВеб. Поняв простоту использования и прочувствовав возможность проявить свое творческое начало с помощью сайтостроения и веб дизайна, многие сталкиваются с ограничениями и подводными камнями данной программы. Необремененный знаниями в веб программировании и что самое главное не желающий заполнить брешь в своем образовании навыками HTML, PHP и др., но загоревшийся своей идеей и концепцией сайта пользователь, пытается довести начатое до конца, перепоручив по готовому дизайну, переверстать сайт, поставив его на более совершенный движок и добавив несколько необходимых модулей.
Для этого мне и нужен программист.
Меня часто спрашивают, как сделать то или это в айВебовском сайте, проблема в том что есть вещи которые сделать в iWeb невозможно. Тогда меня просят поставить их дизайн на джумлу, вордпресс или другую CMS с мелкими доработками, вроде поставить модуль голосования в наперед обговоренное место, украсить сайт форумом или наладить форму онлайн заказа товаров на сайте. Но я, в силу своих скудных знаний, буду делать это слишком долго и слишком плохо.
Для этого вы мне и нужны.
Схема работы
Я избавлю вас от радости работы с вечно не знающим чего он хочет клиентом. У меня есть заказчики которые знают что им нужно. Вы получаете сразу весь объем работ и готовый дизайн (дизайн не в фотоповском или векторном формате, возможно иногда будет необходима адаптация, главное что бы картинка оставалась как в варианте заказчика), по которому в короткие сроки и за умеренную плату делаете сайт. Вы получаете 70 % от заказа , я оставшиеся 30.
Что мне от вас нужно
Умение делать свою работу в сроки и выполняя все обсужденные условия (вы говорите реальные сроки, и если в них не вкладываетесь - мы больше с вами не работаем);
Знание того что вы делаете
Место жительства город Киев.
Жду ваших ценовых предложений и временных рамок для переверстывания моего сайта www.nezapomny.com ( я в этом не нуждаюсь, мне просто необходимо понять на что вы способны и что за это хотите)
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