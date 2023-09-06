Зробити просто адаптивну версію під мобільні пристрої

HTML-версткаЗакрыт18 заявок163 просмотра
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Треба зробити просто адаптивну версію під мобільні пристрої. Коли з телефону завантажуєш сайт , відкривається веб версія , а требя щоб була моб версія.Сайт розміщений на платформі де є css редактор. Сам сайт https://facebookpro.com.ua/

3 месяца назад
Jaroslav001
Ярослав 
32 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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