Дизайн банкетного зала

Интерьеры и ЭкстерьерыОткрыт6 заявок25 просмотров
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зал 15x5.5 метра

фото в приложении

нужна визуализация банкетного зала

декор стен

освещение

без расстановки мебели

предлагагайте цену за весь объект.

по кв метрам цену не расматриваю

для начала работы присылайте любую скачаную картинку как именно вы это видите

согласуем дизайн стиля - получаете предоплату и работаем

Думаю срок 2-3 дня - для визуализации достаточно

https://youtube.com/shorts/ajDqxePUPQ0?si=EjImrGmatkdnjDLm

11 дней назад
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