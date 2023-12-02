Дизайн банкетного зала

Здравствуйте! Я приобрел домик, который располагается в красивом лесном массиве. Его размер 6*6м, и сделан из клееного бруса. Мой запрос заключается в том, чтобы нарисовать дизайн домика изнутри, чтобы сделать его уютным и "инстаграмным". ...
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зал 15x5.5 метра
фото в приложении
нужна визуализация банкетного зала
декор стен
освещение
без расстановки мебели
предлагагайте цену за весь объект.
по кв метрам цену не расматриваю
для начала работы присылайте любую скачаную картинку как именно вы это видите
согласуем дизайн стиля - получаете предоплату и работаем
Думаю срок 2-3 дня - для визуализации достаточно
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