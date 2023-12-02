Дизайн банкетного зала

Здравствуйте! Я приобрел домик, который располагается в красивом лесном массиве. Его размер 6*6м, и сделан из клееного бруса. Мой запрос заключается в том, чтобы нарисовать дизайн домика изнутри, чтобы сделать его уютным и "инстаграмным". ...