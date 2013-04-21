Есть HTML верстка страниц: Главная, Корзина, Страница товара, Поиск товара, Личный кабинет и соответственно PSD макет. Требуется разработать шаблон для "Joomla 2.5.7 + VirtueMart 2.0.12b" по ТЗ. Возможно договоримся на ...
Доделать интернет-магазин на джумле
Тз в файле. Срок 1 день. Дополнительная информация по скайпу Cergevna1
Заявки фрилансеров
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